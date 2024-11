Ataque de carro faz 35 mortos e 43 feridos na China

Trinta e cinco pessoas morreram e 43 ficaram feridas, na sequência de um ataque de carro, que investiu contra um grupo de pessoas no exterior de um estádio, em Zhuhai, na China, na segunda-feira.

De acordo com um comunicado da polícia, esta terça-feira, as vítimas estavam a fazer exercício, junto ao Centro Desportivo de Zhuhai, quando o SUV as atropelou e várias foram "atiradas ao chão".

A polícia terá "cercado" o veículo, impedindo a fuga, e deteve um homem de 62 anos, de apelido Fan. O indivíduo encontra-se em coma, resultante de ferimentos auto infligidos.

Segundo o relatório preliminar, terá sido a insatisfação de Fan com o seu acordo de divórcio que o levou a atropelar pessoas na via pública.