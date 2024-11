Trump nomeia Lee Zeldin para chefiar a Agência de Proteção Ambiental

Donald Trump ainda não tomou posse, mas já está a formar Governo. Esta segunda-feira, anunciou que irá nomear o ex-congressista republicano Lee Zeldin para chefiar a Agência de Proteção Ambiental (EPA).

Zeldin tem um histórico legislativo de oposição a iniciativas “verdes”.

“Ele irá garantir decisões desreguladoras justas e rápidas que serão promulgadas de forma a libertar o poder das empresas americanas, enquanto mantém os mais elevados padrões ambientais, incluindo o ar e a água mais limpos do planeta”, disse Trump numa publicação na rede social “Truth Social”.

De acordo com a Reuters, Trump planeia começar a revogar as regras de poluição dos veículos da EPA no seu primeiro dia de mandato e está a considerar reduzir ou eliminar os benefícios fiscais e outros incentivos aos veículos elétricos.

Trump também planeia rescindir a capacidade de os Estados definirem as suas próprias regras de emissões de veículos, como fez a Califórnia em 2019.