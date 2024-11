TPI pede investigação externa sobre alegações de "má conduta" de procurador

A Assembleia dos Estados Partes do Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitou esta segunda-feira "uma investigação externa" sobre "questões" associadas à alegada "má conduta" do procurador, Karim Khan, que já garantiu que vai continuar "em funções".

A Assembleia, órgão legislativo e de supervisão do TPI, solicitou formalmente, em comunicado, uma "investigação externa" sobre a "alegada má conduta" de Khan.

O procurador foi acusado pelos meios de comunicação britânicos e norte-americanos de alegado assédio sexual a um jovem membro da equipa de acusação, uma denúncia feita com base num relatório de uma terceira pessoa que afirma ter ouvido a alegada vítima a relatar os incidentes, que foram comunicados posteriormente ao Mecanismo de Supervisão Independente (MSI).

A Assembleia já confirmou no dia 24 de outubro que o Mecanismo "foi informado do assunto com base em relatos de terceiros", mas que "após a conversa com a alegada vítima, o MSI não estava em condições de proceder a uma investigação nessa fase".