"Pura ficção". Kremlin nega chamada entre Trump e Putin

O porta-voz do Kremlin nega que Donald Trump tenha ligado a Vladimir Putin e descreve o relato da conversa entre os dois líderes como "pura ficção".

Citado pela Reuters, Dmitry Peskov diz que a notícia do "The Washington Post" que dava conta do contacto entre o chefe de Estado russo e o recém-eleito Presidente dos Estados Unidos é "informação falsa", reiterando que as duas figuras não tiveram qualquer conversa.

"É o exemplo mais óbvio da qualidade da informação que é publicada hoje em dia, às vezes até de publicações reputáveis", disse, a jornalistas.

O porta-voz do Kremlin acrescentou, ainda, que não há "planos concretos" para um diálogo entre Trump e Putin.

Segundo o "The Washington Post", Trump terá ligado ao Presidente da Rússia para pedir que não houvesse um escalar da guerra com a Ucrânia.

Ainda segundo o "The Washington Post", o governo ucraniano terá sido informado do telefonema entre Trump e Putin e não se opôs à conversa.