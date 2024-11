Elétrico incendiado em Amesterdão. Polícia faz mais cinco detenções

A polícia disse que o fogo foi rapidamente extinto e os agentes de choque limparam a praça. Imagens nas redes sociais mostraram pessoas a danificar propriedades e a lançar engenhos pirotécnicos, noticiou a agência Associated Press (AP).

Dezenas de pessoas munidas com paus e engenhos pirotécnicos incendiaram esta segunda-feira um elétrico em Amesterdão, adiantou a polícia, enquanto a cidade enfrenta tensões após a violência ocorrida na semana passada envolvendo adeptos do Maccabi Tel Aviv e grupos pró-palestina.

As autoridades policiais não forneceram mais detalhes sobre os distúrbios ou se estes estavam relacionados com o que aconteceu na semana passada, mas apontaram para uma atmosfera tensa desde que cinco pessoas foram tratadas no hospital e dezenas detidas na quinta-feira, após o jogo entre o Ajax e o Maccabi Telavive.

A polícia neerlandesa anunciou esta segunda-feira cinco novas detenções, na sequência da investigação sobre a violência da semana passada.

Os detidos são homens com idades entre os 18 e os 37 anos e são naturais de Amesterdão ou de cidades vizinhas.