Bruxelas e Noruega chegam a acordo sobre pescas incluindo de bacalhau

A Comissão Europeia e a Noruega chegaram esta segunda-feira a um acordo sobre os totais admissíveis de capturas (TAC), incluindo o bacalhau de Svalbard, onde operam navios portugueses de pesca de bacalhau, e águas internacionais.

A Comissão Europeia e Oslo concordaram, nomeadamente, numa quota de bacalhau do Svalbard para a União Europeia (UE) ao nível de 2,8274% do total admissível de capturas (TAC) para 2025.

O acordo permitirá aos navios da UE pescar a quota - correspondente a 9.217 toneladas em 2025 - tanto nas águas do Svalbard como nas águas internacionais, tendo Portugal obtido, para este ano, uma quota de 1.171,54 toneladas.

As TAC negociadas com a Noruega serão integradas no acordo geral das possibilidades de pesca para 2025 - e para algumas unidades populacionais são plurianuais -- que será fechado entre o executivo comunitário e os Estados-membros da UE no Conselho de Ministros da tutela, em dezembro.