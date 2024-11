Amnistia Internacional preocupada com silêncio da Federação Portuguesa de Futebol

A Amnistia Internacional está preocupada com silêncio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela forma como a candidatura conjunta com Espanha e Marrocos ao Mundial de 2030 irá garantir o respeito pelos Direitos Humanos durante a competição.

A organização divulga esta segunda-feira um relatório onde diz que a candidatura não descreve adequadamente a forma como irá cumprir as normas exigidas.

Em declarações à Renascença, Inês Subtil, coordenadora de investigação e advocacia da Amnistia Internacional, admite preocupação com o que diz ser o silêncio parte da FPF e sublinha que FIFA deveria condicionar a atribuição do Campeonato do Mundo de Futebol ao desenvolvimento de uma estratégia credível de direitos humanos.

“Em relação a 2030, que esta candidatura seja condicionada a uma elaboração de estratégias de direitos humanos mais específicas e exaustivas, e que incluam uma consulta significativa das partes interessadas”, explica.

Inês Subtil diz que em relação a Portugal, a Amnistia fez “perguntas muito claramente à Federação Portuguesa de Futebol” - várias vezes-, nomeadamente sobre quem foram as organizações de direitos humanos que foram consultadas neste processo, e que “infelizmente” não teve qualquer resposta.

“Isto deixa-nos muito preocupados em relação à seriedade com que foi encarada esta elaboração desta estratégia e desta avaliação de riscos em termos de direitos humanos”, assinala.