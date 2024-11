Um morto e 16 feridos num tiroteio em universidade dos EUA

Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas, 12 delas com tiros, durante um tiroteio na Universidade de Tuskegee, no Alabama, Estados Unidos, na madrugada deste domingo, indicaram as autoridades.

A vítima mortal do tiroteio, um jovem de 18 anos, não era estudante universitário, mas alguns dos feridos eram. Ainda não foram anunciadas quaisquer detenções.

Além dos 12 feridos por tiros, quatro outras pessoas sofreram ferimentos não relacionados com os tiros, informou a Agência de Aplicação da Lei do Alabama.

A polícia da cidade estava a responder a um duplo tiroteio não relacionado com este quando recebeu a chamada sobre o tiroteio na universidade, disse o chefe da polícia da cidade, Patrick Mardis.

O tiroteio ocorreu no momento em que estava a terminar a 100ª Semana do Baile da universidade, historicamente negra.

O Gabinete de Investigação do Estado do Alabama está a investigar o caso.

Segundo o presidente da associação de estudantes, Amare Hardee, o tiroteio deixou toda a comunidade universitária abalada.

“Este ato de violência sem sentido tocou cada um de nós, direta ou indiretamente”, afirmou na convocatória da escola, hoje de manhã.

O tiroteio deste domingo ocorre pouco mais de um ano depois de quatro pessoas terem ficado feridas num tiroteio num complexo de moradias estudantis da Universidade de Tuskegee.

Nesse tiroteio, dois visitantes do campus foram baleados e dois alunos ficaram feridos enquanto tentavam deixar o local, que os funcionários do campus descreveram como uma “festa não autorizada” em setembro de 2023, informou o Montgomery Advertiser.

A Universidade de Tuskegee foi a primeira historicamente negra, sendo tida como um marco nacional registado em 1966.

Foi também designada como Sítio Histórico Nacional em 1974, de acordo com a página de internet da escola.