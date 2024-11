Qatar suspende mediação de tentativa de cessar-fogo entre Israel e Hamas

“O Qatar notificou as partes há 10 dias, durante as últimas tentativas de chegar a um acordo, que paralisaria os seus esforços de mediação entre o Hamas e Israel se um acordo não fosse alcançado na ronda negocial”, adianta a mesma fonte.

O país árabe só admite retomar a mediação das tréguas quando as duas partes em conflito demonstrarem "disposição e seriedade” para retomar as negociações, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"O Qatar retomará esses esforços com os seus parceiros quando as partes mostrarem a sua vontade e seriedade para acabar com a guerra brutal", sublinha a diplomacia qatari.

A última ronda de negociações, em meados de Outubro, não conseguiu produzir um acordo. O Hamas rejeitou uma proposta de cessar-fogo de curto prazo. Israel já rejeitou anteriormente algumas propostas de tréguas mais longas. As divergências centraram-se no futuro a longo prazo do Hamas e na presença de Israel em Gaza.

Israel e Hamas ainda não reagiram à decisão do Qatar de suspender o seu papel como mediador no conflito que incendiou a região do Médio Oriente.