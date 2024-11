“Mazón dimisión”. Manifestação em Valência pede a demissão do governo regional

Mais de 130 mil pessoas manifestaram-se este sábado no centro de Valência, pedindo a demissão do presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, e do primeiro-ministro, Pedro Sánchez. Os protestos contra a gestão das cheias da passada semana, que causaram 215 mortes na região, acabaram em violência contra a polícia, com três detidos, e num cordão de segurança junto à sede do governo regional.

Três manifestantes foram detidos e 30 polícias ficaram feridos nos tumultos. Segundo fontes policiais, os autores dos distúrbios pertencem alegadamente à extrema-esquerda e, desde o início da manifestação, tentaram dispersá-la. No final, um grupo de manifestantes atacou os agentes que se dirigiam para a Generalitat e que tiveram de intervir.