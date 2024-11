Governo regional de Valência recusa demitir-se e número de vítimas sobe para 222

Falando numa conferência de imprensa para fazer um balanço da proteção civil, Susana Camarero disse que a demissão "não é uma opção" e que o objetivo é trabalhar na recuperação e reconstrução da área devastada, recusando abandonar as vítimas da tragédia neste momento.

No sábado, milhares de manifestantes pediram a demissão do presidente da comunidade autonómica de Valência , Carlos Mazón, e da sua 'número dois', Susana Camarero, acusando o governo regional de ter sido muito lento na resposta à catástrofe que atingiu a província.

De acordo com as autoridades, o número de pessoas socorridas subiu para 36.803, 82 das quais nas últimas horas.

Já o ministro da Política Territorial e da Memória Democrática, Ángel Víctor Torres, manifestou a solidariedade do governo nacional por manifestações pacíficas e regulamentadas e considerou que seria "um erro" entrar noutros debates num momento em que é necessário concentrar os esforços nas ações de ajuda.

Durante o fim de semana, com a chegada de milhares de voluntários de muitas partes de Espanha, i ntensificaram-se os trabalhos de limpeza e remoção de escombros , para além dos milhares de militares dos vários serviços de emergência que trabalham na zona com maquinaria pesada e milhares de veículos, helicópteros, barcos e drones.

A associação que representa as seguradoras em Espanha recebeu 156.126 pedidos de indemnização por danos causados, dos quais 50.679 correspondem a habitações, 92.779 a veículos e 9.212 a lojas e armazéns.

As redes de fornecimento de água na província de Valência sofreram danos estimados em 331 milhões de euros, de acordo com as primeiras estimativas.

As chuvas torrenciais e a subsequente inundação deixaram mais de 600.000 pessoas sem abastecimento de água, número que já foi reduzido a pouco mais de 7.000 utilizadores.

Contudo, os principais problemas já não são de abastecimento, segundo o Ministério, mas sim de qualidade e, em 60 municípios, mantém-se a recomendação de ferver a água antes do consumo, e em outros cinco a água não é potável mesmo após a fervura.