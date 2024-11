Está feito o pleno. Trump vence o Arizona e ganha os sete estados decisivos

Era o único estado que faltava: Donald Trump, Presidente eleito dos Estados Unidos, venceu no Arizona, conseguindo vitória nos sete estados considerados decisivos nas eleições norte-americanas. A notícia foi avançada pela Associated Press e garante ao republicano uma vitória decisiva no Colégio Eleitoral.

Assim, Donald Trump — que já tinha garantido os 280 votos do colégio Eleitoral que lhe garantem a ida para a Casa Branca — ficará com 312 votos, contra 226 de Kamala Harris.

Horas antes, foi anunciado que Trump venceu também o Nevada, vitória que se somou aos estados do Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, e Wisconsin. Nas última presidenciais, o democrata Joe Biden — que venceu Donald Trump — conseguiu ganhar seis dos sete estados indecisos. Só falhou a Carolina do Norte, o que lhe garantiu 306 votos do Colégio Eleitoral contra 232 de Trump.

O Arizona é historicamente de tendência republicana — a vitória de Biden foi a segunda de um candidato democrata nos últimos 28 anos — mas o rápido crescimento da população latina e as divisões no seio dos republicanos nesse estado complicaram a reconquista.tores.