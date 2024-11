Donald Trump ganha as eleições também no Arizona

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu no Arizona, triunfando em todos os estados considerados decisivos na corrida à Casa Branca, de acordo com projeções divulgadas no sábado pela CNN e a Associated Press.

O Arizona junta-se aos restantes 'swing states' destas eleições - Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Nevada - onde Trump também venceu nas eleições de terça-feira, com 312 votos eleitorais contra os 226 da candidata democrata e vice-presidente, Kamala Harris.

Trump inverte assim o resultado obtido no Arizona em 2020, quando o Presidente do país, Joe Biden, venceu por 10.457 votos na batalha eleitoral mais renhida entre os estados desse ano.

O Arizona é historicamente de tendência republicana - a vitória de Biden foi a segunda de um candidato democrata nos últimos 28 anos - mas o rápido crescimento da população latina e as divisões no seio dos republicanos nesse estado complicaram a reconquista.

Desde a última vitória de Trump no Arizona (2016), o partido Democrata conseguiu eleger a governadora, Katie Hobbs, dois senadores e outros altos cargos estaduais.

Tanto Trump como Kamala visitaram a fronteira entre este estado e o vizinho México durante a campanha para tentar angariar eleitores.