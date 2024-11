Dois sismos de magnitude 5.9 e 6.8 abalam Cuba no espaço de uma hora

Dois sismos, de magnitudes de 5.9 e 6.8 na escala de Richter, abalaram este domingo a região a sul de Cuba, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O primeiro tremor de terra aconteceu às 10h50 locais (15h50 em Lisboa), a uma profundida de 10 quilómetros e a cerca de 35 quilómetros da costa cubana, em Bartolomé Masó.

O segundo, de maior intensidade, foi registado às 11h49 locais (16h49 em Lisboa), quase uma hora depois do primeiro, também com profundidade de 10 quilómetros e a menos de 10 quilómetros do epicentro onde ocorreu o primeiro sismo.

O sismo também foi sentido nos EUA, com vídeos de registos da terra a vibrar em Miami.