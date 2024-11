Astronautas recusam dizer quem ficou doente após quase 8 meses no Espaço

Pela primeira vez, os astronautas Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps falaram sobre o seu voo espacial, desde que regressaram da Estação Espacial Internacional, a 25 de outubro, e depois de terem passado quase oito meses em órbita — mais tempo do que o esperado devido a problemas com a cápsula da tripulação Starliner da Boeing e devido ao mau tempo.

Logo após a sua cápsula SpaceX ter caído na água no golfo do México, na costa da Florida, os três foram levados para um hospital nas proximidades de Pensacola juntamente com o cosmonauta russo Alexander Grebenkin, que partiu com eles em março.