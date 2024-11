Arafat morreu há 20 anos e deixou legado de resistência e de liderança

O icónico líder do movimento nacional palestiniano Yasser Arafat morreu faz segunda-feira 20 anos e o legado de resistência e de liderança permite que seja lembrado como o "pai" da Nação palestiniana, confrontada atualmente com uma guerra contra Israel.

Yasser Arafat morreu a 11 de novembro de 2004 num hospital militar de Paris, continuando a existir grandes dúvidas sobre se o antigo líder da Organização de Libertação da Palestina (OLP) foi um construtor ou um destruidor da paz, defende Paul Cainer num artigo publicado no The Jewish Chronicle, de que é correspondente para o Médio Oriente, África e Europa Oriental,

No artigo, o também fundador do recentemente criado Centro de Jornalismo Internacional de Conflitos (CJIC) questiona-se sobre o que teria acontecido se Arafat tivesse vivido mais tempo -- morreu aos 75 anos -- sobretudo no impacto que poderia ter causado nos acontecimentos em Gaza, evitando a cisão aberta entre a Fatah e o Hamas, que conduziu em 2006 a uma guerra civil sangrenta.