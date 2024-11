Trump vence no Nevada e está perto de vencer todos os sete estados decisivos

Foram precisos quatro dias para finalmente dar a vitória a Donald Trump, o novo presidente eleito dos Estados Unidos, no Nevada. São mais seis votos eleitorais, declarados durante a madrugada deste sábado pela Associated Press, que engorda a vantagem do republicano para os 301 votos eleitorais, contra 226 de Kamala Harris.

Na altura, Bush conseguiu 49,5% dos votos, conta 46% de Gore. Para encontrar um candidato republicano com percentagem de votos maior do que a que Trump tem atualmente, é preciso recuar até 1988, quando George H. W. Bush venceu Michael Dukakis.

Além disso, Trump consegue história: com a vitória no Nevada, consegue aquilo que não tinha conseguido nas últimas duas eleições - perdeu aqui para Hillary Clinton em 2016 e para Joe Biden em 2020 - e faz o que nenhum republicano fazia desde George W. Bush , quando venceu o Nevada a Al Gore na disputada corrida de 2000.

Mesmo com votos por contar, Trump conta já com mais 55 mil votos do que aqueles que recebeu no estado do Nevada em 2020 e mais 200 mil votos do que os que recebeu em 2016.

Segundo as sondagens à boca das urnas, a vitória de Trump aqui é explicada pela forte comunidade latina, num estado em que hispânicos têm maior peso no voto (17% do eleitorado).

Aqui, ao contrário do resto do país, Kamala não venceu (ambos recolheram 47% dos votos), graças a uma subida de 11 pontos percentuais de Trump em relação há quatro anos. Além da comunidade latina, Trump reforçou ainda a vitória no voto jovem - onde a sua percentagem subiu seis pontos em relação a 2020.

Com a vitória no Nevada, e depois de vitórias já anunciadas na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia e Carolina do Norte, falta apenas o Arizona para o pleno de Trump nos estados decisivos na corrida presidencial.