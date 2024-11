O Muro de Berlim caiu há 35 anos. O que mudou na capital alemã e o que resta da antiga RDA?

O 35º aniversário da queda do Muro de Berlim, um evento que simbolizou poderosamente o colapso do comunismo na Europa Oriental e sinalizou o fim da Guerra Fria, é um momento oportuno para fazer um balanço do que resta da Alemanha Oriental (RDA) na capital da Alemanha. Restos do muro na parte oriental da cidade, mais visíveis na chamada East Side Gallery ao longo do rio Spree em Berlim - Friedrichshain, tornaram-se uma atração turística nos últimos anos e a antiga travessia da fronteira americana, o Checkpoint Charlie, é uma paragem obrigatória no mapa turístico de Berlim. Muitas das lajes de betão originais do muro foram doadas ao exterior e uma peça com grafite do artista Jürgen Grosse, conhecido como Indiano, está em exposição do lado de fora do Imperial War Museum de Londres.

Cidadãos da RFA e da RDA celebram juntos queda do segmento do muro de Berlim na porta de Brandenburgo. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters Helmut Kohl na queda do muro de Berlim em 1989 Foto: EPA Celebrações do 35.º aniversário da queda do Muro de Berlim. Foto: Beata Zawrzel/Reuters Foto: Hannibal Hanschke/EPA

O que resta do muro em Berlim é uma linha de demarcação desbotada. Uma trilha de metal inscrito e pedras de calçada simples fazem as pessoas tropeçarem nessa parte da história alemã – a divisão de 40 anos do país e o “ muro de proteção antifascista ” que deveria separar os alemães orientais da atração do ocidente capitalista. No entanto, o turista mais atento nota que os marcos da antiga RDA estão gradualmente a desaparecer da paisagem de Berlim. O património arquitetónico está a ser vítima de paisagismo urbano – e de um desejo político específico de enquadrar o passado da Alemanha Oriental de uma certa maneira. O exemplo mais notório é o Palast der Republik, o edifício parlamentar de vidro, aço e betão da RDA e espaço para eventos públicos. Foi erguido em 1976 no local do palácio dos Hohenzollern, antigamente lar da família governante da Alemanha imperial, mas que acabou sendo destruído na guerra. A descoberta de amianto no "palácio do povo" da Alemanha Oriental na década de 1990 tornou a demolição uma opção racional. A ação foi feita no início dos anos 2000.

Em vez disso, fundos poderiam ter sido investidos na reparação do edifício, se houvesse o desejo de salvar esta herança arquitetônica icônica da RDA. Mas forças conservadoras angariaram apoio político para um projeto altamente controverso para substituí-lo – a reconstrução parcial do palácio Hohenzollern. Os apoiantes enfatizaram a tradição e a história compartilhada de todos os alemães. Os oponentes apontam para os crimes coloniais do império. Essa discussão continua desde que o novo prédio abriga o Fórum Humboldt, um museu que abriga uma coleção “intercultural” de exibições coloniais que não pertencem legitimamente à Alemanha. Enquanto isso, o Centro Internacional de Congressos, um complexo de conferências em Berlim Ocidental que também foi construído com amianto na década de 1970, foi tombado para preservação histórica.

Enquanto isso, a cidade adotou uma abordagem diferente para outros edifícios mais úteis, como o esforço de reestruturação feito nos famosos plattenbauten pré-fabricados – os grandes blocos de apartamentos que dominam a paisagem urbana na parte leste da cidade. De acordo com a Agência Estatística Alemã, entre 1970 e 1990, a RDA construiu cerca de 1,9 milhões de apartamentos em blocos desse tipo para combater uma grave escassez de moradias. Eles atingiram o status de culto no início dos anos 2000, quando virou moda entre os estudantes universitários e jovens profissionais de Berlim morar neles. Preocupações sobre espaço suficiente para morar na capital em crescimento justificaram os investimentos que a cidade fez na modernização desses edifícios. Mas adotar uma abordagem tão utilitária para lidar com a herança arquitetónica da Alemanha Oriental sem dúvida rouba a edifícios como os plattenbauten o seu significado político. Ao serem reformados para uso futuro, são neutralizados.