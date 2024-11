“Mazón dimisión”. Manifestação em Valência pede a demissão do governo regional

Mais de 130 mil pessoas manifestaram-se este sábado no centro de Valência, pedindo a demissão do presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, e do primeiro-ministro, Pedro Sánchez. Os protestos contra a gestão das cheias da passada semana, que causaram 215 mortes na região, acabaram em violência contra a polícia e num cordão de segurança junto à sede do governo regional.

No início da manifestação ocorreram incidentes em frente à Câmara Municipal, onde um grupo de jovens mancharam a fachada do Palau de la Generalitat de lama, obrigando à intervenção da tropa de choque. Em comunicado, a autarquia lamentou o “terrível vandalismo” que o edifício sofreu durante a manifestação.

Segundo o comunicado, “foi anulada uma tentativa de atear fogo à porta principal, que teve de ser apagado com extintores pela polícia que se encontrava no interior do edifício”. “Além disso, diversas janelas foram partidas e foram pintados vários ‘grafittis’ nas paredes”, acrescentou.