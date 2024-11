"Eu sou Jesus Cristo". Frade em estado muito grave e seis feridos em ataque a mosteiro em Valência

Um frade ficou em estado muito grave e outras seis pessoas ficaram feridas após o ataque de um homem que saltou os muros do mosteiro franciscano do Espírito Santo do Monte, localizado em Gilet, em Valência.

Segundo o “El Mundo” e o “eldiario.es”, o suspeito em fuga começou a espancar os frades com paus e uma garrafa, alegando estar a agir “em nome de Deus”. O agressor, que a ordem franciscana classificou como uma “pessoa perturbada”, gritou durante o ataque “Eu sou Jesus Cristo”, segundo fontes policiais às publicações espanholas.

O alerta foi dado por volta das dez da manhã em Espanha (nove horas em Lisboa), quando o suspeito com idade entre os 30 e 40 anos entrou no mosteiro que se situa na proximidade de Valência.

Um dos frades, de 76 anos, sofreu ferimentos na cabeça e encontra-se em "estado muito grave" depois de ser transportado de ambulância para o Hospital de Sagunto. Inicialmente, os meios de comunicação espanhóis avançaram que o padre tinha falecido.

Três feridos, com 57, 66 e 95 anos, apresentavam vários hematomas e um deles encontra-se em estado grave.

Em comunicado, o mosteiro pede a franciscanos de outros conventos que estejam “mais atentos” e condena a agressão, pedindo ao agressor que seja capaz de corrigir o seu comportamento.

[artigo atualizado às 21h08 com informação de que o frade não faleceu, encontrando-se em estado muito grave]