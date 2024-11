Espanha regista 223 mortos e 50 desaparecidos nas inundações

O número de mortos confirmados nas inundações de 29 de outubro em Espanha subiu para 223 e as autoridades têm registo de 50 pessoas desaparecidas, segundo os balanços oficiais mais recentes.

A maioria das vítimas mortais é da região autónoma da Comunidade Valenciana, no leste de Espanha, onde estão confirmados 215 mortos.

Na região de Castela La Mancha, numa zona vizinha da Comunidade Valenciana, morreram mais sete pessoas e há ainda uma vítima mortal do temporal da semana passada na Andaluzia, no sul do país.