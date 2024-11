Elon Musk participou em conversa entre Trump e Zelensky

"Falaram brevemente. Mas a conversa principal, claro, foi com Trump", acrescentou.

Outra fonte ucraniana de alto nível relatou à AFP que Donald Trump "passou o telefone" ao proprietário da rede X, que depois falou brevemente com Zelensky.

Ainda segundo esta fonte, Donald Trump e Volodymyr Zelensky "não discutiram realmente nada de substancial, foi uma conversa para se cumprimentarem".

Zelensky, por seu lado, já descreveu o diálogo com o político norte-americano como produtivo, mas acrescentou que não consegue prever que "ações específicas ele irá tomar".

O republicano, que venceu na terça-feira as presidenciais nos Estados Unidos contra a democrata e atual vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, tem, sido crítico do apoio financeiro e militar dos Estados Unidos a Kiev para enfrentar a invasão russa e disse que acabaria com a guerra em 24 horas, mas sem nunca explicar como o faria.

Antes da sua eleição, lançou também a incerteza sobre o compromisso com os aliados europeus da NATO, a maioria dos quais parceiros de Kiev.