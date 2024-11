Protestos em Maputo deixam 57 pessoas feridas por arma de fogo

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique estão no terreno em "apoio" às forças de segurança, "sempre atuando de forma subsidiária e em coordenação com as autoridades civis", disse o general Omar Saranga, em representação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.

O também Chefe do Estado-Maior do Comando no Teatro Operacional Norte adiantou que o estado geral da nação "é estável" e está controlado, ainda que as instituições públicas não estejam a funcionar na sua maior força, por falta de condições de segurança.

Na quinta-feira, a polícia travou manifestações dos apoiantes de Venâncio Mondlane com tiros para o ar e lançamento de gás lacrimogéneo, tendo como resposta o arremesso de pedras e garrafas.

Na manhã desta sexta-feira, o Hospital Central de Maputo fez o balanço de ocorrências nas urgências. Da centena de feridos que ali deu entrada desde segunda-feira, 66 sofreram esses ferimentos decorrentes dos protestos e "57 tinham ferimentos provocados por arma de fogo", como explicou Dino Lopes, o diretor do Serviço de Urgência de Adulto no Hospital Central de Maputo.

Venâncio Mondlane, o candidato derrotado nas presidenciais que tem orquestrado os protestos, garante que os mesmos vão continuar até ser reposta "a verdade eleitoral". E através das redes sociais, assegura que a cidade de Maputo ficará ocupada pelos manifestantes.

"As manifestações não vão parar. Vamos parar Maputo até se devolver a vontade o povo., caso contrario, a cidade de Maputo vai ficar ocupada por tempo indefinido", garantiu.

Pelo menos 16 pessoas morreram em Moçambique, nas últimas duas semanas, vítimas da violência policial.