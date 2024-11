Três pessoas acusadas pela morte de Liam Payne, dos One Direction

Três pessoas foram acusadas pela morte do cantor Liam Payne, dos One Direction, avançou esta quinta-feira o Ministério Público da Argentina.



Os acusados são uma pessoa próxima de Liam Payne, um funcionário de um hotel de Buenos Aires e um suspeito de tráfico de drogas, segundo os procuradores.

Liam Payne, antigo vocalista do grupo One Direction, morreu a 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

No próprio dia, a imprensa local adiantou que a polícia tinha sido chamada ao hotel devido a um incidente com um "homem agressivo que poderia estar sob efeitos de drogas ou álcool".



Os serviços de emergência e a polícia confirmaram posteriormente a morte do cantor, que foi encontrado no pátio interno do hotel.