Joe Biden garante "transição pacífica e ordeira"

“Ontem, falei com o Presidente eleito Trump para o felicitar pela sua vitória", disse Joe Biden, acrescentando que deu ordem à sua equipa para garantir que a passagem de pasta decorre de forma tranquila — algo que Trump não assegurou em 2020, quando impediu que a equipa de Joe Biden tivesse acesso a vários dossiers durante longas semanas.

Joe Biden — cuja vitória nas Presidenciais anteriores foi contestada por Donald Trump, que alegou sempre ter havido fraude eleitoral — deixou uma palavra sobre o sistema norte-americano: “Espero também que possamos acabar com a questão sobre a integridade do sistema eleitoral americano: é honesto, é justo, é transparente e pode ser confiável, quando ganhamos e quando perdemos.”

A terminar, o Presidente em exercício focou-se no final do seu mandato: “Juntos, mudamos a América para melhor. Agora, temos 74 dias para terminar o mandato, o nosso mandato. Vamos fazer cada dia valer a pena. Essa é a responsabilidade que temos com o povo americano.”