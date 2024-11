O Governo prevê executar 7.800 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2025, anunciou esta quinta-feira, no parlamento, o ministro-adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

"A execução financeira prevista para 2025 aponta para 7.800 milhões de euros. É quanto contamos executar no plano financeiro no ano de 2025", afirmou o governante, salientando que "é bastante mais do que o que foi executado em três anos de PRR", que "arrancou muito devagar".

Falando durante uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Castro Almeida enfatizou que se trata de "executar 50% mais num ano do que se executou nos três anos anteriores".