Soldados norte-coreanos já combatem em Kursk

As tropas norte-coreanas já combatem em Kursk, na Rússia, pela desde 4 de novembro. A notícia foi avançada à Reuters, esta quarta-feira, por dois oficiais norte-americanos.

As mesmas fontes não informaram se houve registo de vítimas norte-coreanas e não forneceram mais detalhes sobre o combate.



O Presidente Volodymyr Zelensky já tinha afirmado, recentemente, que os primeiros combates entre as forças armadas ucranianas e as tropas norte-coreanas “abrem uma nova página de instabilidade no mundo”, depois de o seu ministro da defesa ter afirmado que se tinha registado um “pequeno combate”.

O ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov, confirmou, numa entrevista à televisão sul-coreana, que já se tinha registado o primeiro confronto com tropas norte-coreanas.

No início desta semana, o Pentágono disse que havia pelo menos 10.000 soldados norte-coreanos em Kursk, acrescentando que, no total, na Rússia, estariam entre 11.000 e 12.000 soldados.

Tropas norte-coreanas na Europa são "expansão perigosa do conflito"

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, considera que a presença de soldados norte-coreanos na região russa de Kursk é "histórica por todas as razões erradas" e representa uma "expansão perigosa" da guerra na Ucrânia.

A presença de tropas norte-coreanas em solo europeu é, sem dúvida, histórica por todas as razões erradas. É a primeira vez num século que a Rússia convida tropas estrangeiras a entrar no país", afirmou Rutte, num artigo de opinião publicado pelo Politico.

"Trata-se de uma escalada da guerra e a demonstração de que a nossa segurança não é regional, mas sim global", afirmou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).