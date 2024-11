Paulo Rangel diz que vitória de Trump traz "novas exigências"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, saúda Donald Trump pela "vitória clara e inequívoca" das eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas admite que a nova administração traz "novas exigências" à relação entre os dois países.

"Cada vez que há uma mudança da administração americana, há um novo ciclo de preparação das relações bilaterais e multilaterais", diz Rangél à Renascença.

O ministro espera manter a "relação preferencial" com os Estados Unidos, com "reflexos na segurança e defesa, na economia, ciência e na investigação", onde partilham "laços muito estreitos".

"Agora, é preparar esse ciclo com as exigências que ele tem. Trabalharemos com toda a regularidade institucional democrática própria de dois estados aliados", sublinha.

Rangel avança que vai "hoje mesmo para Nova Iorque para apresentar amanhã a candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas".