O que se segue? As próximas datas que importa saber até Trump tomar posse

Mesmo que ainda haja votos por contar, Donald Trump já foi declarado o novo Presidente dos Estados Unidos — o segundo na História do país a ser reeleito depois de uma derrota nas presidenciais. Mas antes de Donald e Melania Trump se tornarem o próximo casal presidencial a ocupar a Casa Branca, ainda há vários passos a dar, segundo o processo eleitoral norte-americano.

Por exemplo, a 6 de janeiro de 2025 — a data que entrou para a história depois de o Capitólio ter sido invadido por apoiantes de Trump, em 2020, que contestavam os resultados eleitorais — há uma sessão cerimonial no Capitólio. O vice-presidente em exercício preside aos trabalhos, e ao momento em que os votos do Colégio Eleitoral são contados, sessão que termina com o vencedor das presidenciais a ser declarado.

Desta vez, caberá a Kamala Harris, derrotada por Trump nestas eleições, presidir a cerimónia conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado, os dois órgãos do Congresso dos Estados Unidos.

A data final de todo o processo é 20 de janeiro do próximo ano, o dia da cerimónia da tomada de posse do 47.º Presidente dos Estados Unidos — aquela em que, há quatro anos, Donald Trump não marcou presença, quando foi Joe Biden a fazer o juramento nas escadas do Capitólio.