No condado que acerta o Presidente há 40 anos, Trump perdeu

Pelos últimos 44 anos, um pequeno estado com 80 mil pessoas no ponto mais a oeste dos 48 estados contíguos da América provou ser mais eficaz que qualquer sondagem, acertando em todos os presidentes norte-americanos nas últimas 11 eleições. Desta vez, o condado de Clallam não acertou no presidente eleito, Donald Trump, e foi Kamala Harris a mais votada.

Numa altura em que mais de 70% dos votos estão contados, e num estado em que muitos dos votos são por correspondência, Kamala conta com mais de 54% dos votos. A vantagem é de mais de 10 pontos percentuais para Donald Trump, que conta com menos de 44% dos votos no condado. Em 2020, Biden venceu aqui com 50,2% dos votos, contra 46,8% de Trump.

No entanto, a nível nacional, Donald Trump conseguiu os 270 votos do Colégio Eleitoral com projeção de vitórias nos estados decisivos de Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte e com vantagem noutros como Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada.

Entre mais de três mil condados, Clallam carregava a maior sequência de eleições consecutivas a acertar no vencedor, o que é impressionante dada a polarização da política americana que se acentuou nas últimas duas décadas.

A última vez que o candidato mais votado no condado de Washington não foi eleito presidente dos EUA aconteceu em 1976, quando o republicano Gerald Ford venceu Jimmy Carter por menos de mil votos, enquanto o democrata venceu a nível nacional por uma margem superior a 50 votos eleitorais.