Mário e José, dois portugueses no epicentro da incerteza na Pensilvânia

Nas eleições presidenciais norte-americanas, a incerteza da votação na Pensilvânia relaciona-se com a fratura que Trump trouxe desde 2016 a condados como Lehigh County.

Em Bethlehem há uma das mais antigas comunidades portuguesas.

Esta semana, a Renascença falou com dois portugueses radicados naquela zona dos EUA desde os anos 60 do século XX, numa mesa de amigos onde se debateram as eleições, com Mário Fernandes de 76 anos e José Carlos de 68 anos, ambos ligados toda a vida este ao clube português mais antigo da Pensilvânia.

