FBI atento a falsas ameaças de bomba nos estados da Georgia, Michigan, Arizona e Wisconsin

"Gostaríamos de enfatizar que a Rússia não interferiu e não interfere nos assuntos internos de outros países, incluindo os Estados Unidos", adiantou a embaixada em comunicado. "Como o Presidente Vladimir Putin sublinhou repetidamente, nós respeitamos a vontade do povo americano."

A embaixada da Rússia em Washington considerou as insinuações uma "calúnia maliciosa" .

O secretário de Estado da Geórgia, um republicano, falou em interferência russa. “Eles estão a preparar alguma, ao que parece, e não querem que tenhamos uma eleição tranquila, justa e precisa”, defendeu Brad Raffensperger. “Qualquer coisa que nos ponha a lutar uns com os outros, eles verão isso como uma vitória.”

No estado da Georgia , pelo menos dois locais de voto foram evacuados , durante cerca de 30 minutos.

"Nenhuma das ameaças foi tida como credível até agora" , afirma o FBI em comunicado, acrescentando que a integridade do ato eleitoral foi prioritária durante todo o dia.

As ameaças de bomba, que aconteceram logo ao iníci(...)

Ann Jacobs, responsável pela Comissão Eleitoral do Wisconsin, adiantou que as falsas ameaças foram enviadas para dois locais de voto em Madison, na capital do estado, mas não perturbaram o ato eleitoral.

No Michigan, um porta-voz da secretária de estado democrata Jocelyn Benson afirmou que houve relatos de ameaças de bomba em vários locais de voto, mas nenhuma foi considerada credível.

De acordo com um agente do FBI, o estado da Georgia recebeu mais de uma dúzia de ameaças, a maioria das quais em Fulton County, na zona de Atlanta — um bastião democrata.

Também na Georgia, as forças de segurança de DeKalb County — outro bastião democrata — responderam a ameaças de bomba em sete locais, de acordo com um comunicado do condado. Cinco destas localizações eram locais de voto, que foram evacuados.

Um funcionário do gabinete do republicano Brad Raffensperger, que falou sob anonimato, afirmou que as ameaças falsas na Georgia foram enviadas de endereços de email com aparentes domínios russos, para interferirem nas eleições norte-americanas.

A secretária de estado do Arizona, a democrata Adrian Fontes, indicou que quatro ameaças falsas tinham sido enviadas para locais de voto em Navajo County, no nordeste do estado, numa zona onde vivem três tribos nativo-americanas.

"Vladimir Putin esta a ser um cretino", afirmou Fontes.

O FBI emitiu um comunicado, dizendo estar a par das ameaças. “A integridade eleitoral e a proteção de nossa comunidade são a nossa maior prioridade, e o FBI está a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros de aplicação das leis estaduais e locais para responder às ameaças eleitorais e proteger as nossas comunidades enquanto os americanos exercem o seu direito de voto.”