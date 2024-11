Eleições nos EUA. Republicanos recuperam controlo do Senado

O Partido Republicano recuperou o controlo do Senado nas eleições desta terça-feira nos Estados Unidos.

Com a reeleição de Deb Fischer no Nebrasca, os republicanos garantem 51 lugares e a maioria do Senado, recuperando o controlo que detinham até 2020.



O Partido Democrata perdeu, pelo menos, dois senadores para os republicanos, na Virgínia Ocidental e em Ohio.

Com o controlo do Senado, a câmara alta do Congresso norte-americano, os republicanos poderão ter a última palavra em relação aos diplomas do futuro Presidente Donald Trump ou Kamala Harris.