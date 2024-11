Eleições nos EUA. Kamala não vai falar esta noite

A candidata Kamala Harris não reage esta noite aos resultados eleitorais, mas só no dia seguinte, anunciou Cedric Richmond, co-diretor de campanha democrata.

Cedric Richmond falava na Howard University, onde está instalada a sede de campanha da vice-presidente.



A declaração acontece numa altura em que o republicano Donald Trump está na frente da votação, após ter conquistado os estados decisivos da Carolina do Norte e da Geórgia, e de os republicanos recuperarem o controlo do Senado.

Pelas 5h50 da madrugada desta quarta-feira, Trump tinha garantido 230 votos eleitorais e Kamala 210. Quem alcançar os 270 é eleito como 47.º Presidente dos EUA.

De acordo com as projeções, Donald Trump venceu nos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Ohio, Virgínia Ocidental, Florida, Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississipi, Louisiana, Arkansas, Texas, Oklahoma, Missouri, Iowa, Kansas, Nebraska, Dacota do Sul, Dacota do Norte, Montana, Wyoming, Idaho, Utah e Geórgia.

Kamala Harris ganhou em Nova Iorque, Nova Jérsia, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Vermont, Delaware, Distrito de Columbia, Maryland, Virgínia, Illinois, Colorado, Novo México, Califórnia, Oregon, Washington e Havai.

Ainda falta apurar o vencedor em estados importantes como a Pensilvânia, Michigan ou Nevada.