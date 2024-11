"A Era Dourada da América". Donald Trump assume vitória e promete "salvar o país"

Donald Trump assumiu a vitória das Presidenciais dos Estados Unidos (EUA), depois da maioria dos média norte-americanos darem como muito provável que este seja o resultado final das eleições.

Num discurso realizado na sua sede de campanha, na Flórida, o candidato Republicano promete uma "Era Dourada da América" e voltou a repetir o slogan que o lançou para a política em 2015: "Vamos fazer a América grande de novo".

Para Trump, os resultados já conhecidos apontam para uma "vitória histórica" que resulta num "mandato poderoso e sem precedentes".

Trump recordou a tentativa de assassinato de que foi alvo para agradecer a Deus: "Deus poupou a minha vida para salvar o nosso país. Vamos cumprir essa missão".

O candidato antecipa ter ganho o voto popular e espera que o Partido Republicano retome o controlo total do Congresso norte-americano: acreditando na manutenção da maioria na Câmara dos Representantes e uma retoma da maioria no Senado.

Num discurso marcado por vários agradecimentos de divagações, Trump destacou o seu candidato a vice-Presidente JD Vance que, afinal, "foi uma escolha que correu bem" e, ao que pensa ser um "supergénio", Elon Musk.



"Assim Nasce Uma Estrela", brincou sobre o multimilionário que apoiou a campanha republicana quer a nível financeiro, quer a nível logístico.

Donald Trump defende que uniu todos os norte-americanos através do senso comum e promete governar sob um "desígnio simples: Promessas feitas, promessas cumpridas".

E, precisamente, o discurso serviu também para realçar algumas das garantias dadas durante a campanha, como uma política de imigração mais dura, com a ideia de "fechar as fronteiras" e travar o que diz ser uma vaga de imigrantes em situação ilegal que entram no território norte-americano.

"Queremos que pessoas regressem, mas têm de voltar legalmente", refere.

"É uma vitória massiva para a Democracia e Liberdade", assinalou, ainda, antes de terminar o discurso que durou cerca de meia hora.