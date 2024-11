Tudo o que precisa de saber para perceber as eleições nos EUA

Com origens na luta por poder dos estados pró-escravatura, o sistema eleitoral para a Presidência dos EUA tem desequilíbrios na representação da população. Como funciona este sistema que rouba vitórias a quem tem mais votos em todo o país ?

Quanto à noite eleitoral, pode acompanhar ao minuto aqui a evolução dos resultados e todas as incidências .

A Renascença traz-lhe 15 notícias, explicadores e análises para ajudar a perceber como se elege a Presidência dos EUA, as diferenças entre Kamala Harris e Donald Trump, os estados que importam na noite eleitoral e ainda para recordar os principais momentos da campanha.

Com origens na luta por poder dos estados pró-escr(...)

A vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano estão empatados nas sondagens na Pensilvânia, que será o estado mais importante para as contas na noite de eleições. Mas também é possível vencer sem ele.

Os cenários são improváveis mas não impossíveis, dado o equilíbrio entre Kamala e Trump nas sondagens e a maneira como os EUA montaram o seu sistema eleitoral. Em caso de empate, não há direito a uma segunda volta ou à contagem do voto popular.

Que efeito podem ter Kamala Harris e Donald Trump na vida deste lado do Oceano Atlântico? O economista Ricardo Ferreira Reis avalia as propostas e avisa que, de qualquer forma, a Europa precisa de mudar de vida de qualquer forma, e não “adormecer por confiar no amigo americano”.