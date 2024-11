Quando vamos saber os resultados das eleições nos EUA?

Contudo, se as sondagens estiverem corretas e a diferença de votos entre Kamala e Trump for mínima, os resultados vão depender das contagens de votos - que pode demorar. Na Pensilvânia e no Wisconsin, os votos antecipados apenas podem ser contados a partir do dia das eleições, e o padrão habitual de votação no Arizona e Nevada (predominantemente em voto postal) torna o processo de contagem mais lento nestes dois estados do oeste.

Tipicamente, os resultados que conhecemos na noite eleitoral são as projeções de agências como a Associated Press e dos vários canais de televisão norte-americanos . Essas projeções, baseadas em sondagens à boca das urnas, dados da votação antecipada e outros fatores, apenas são conhecidas estado a estado, depois de todas as urnas encerrarem, e são divulgadas quando existe uma certeza de 99,9% sobre o resultado.

Entre os sete estados decisivos, a Geórgia e a Carolina do Norte deverão ser os mais rápidos a declarar resultados oficiais, mas uma diferença entre os dois candidatos abaixo de 0,5 pontos percentuais pode ditar recontagens.

Depois, a partir do meio da manhã portuguesa, podem surgir os resultados do Michigan, e os resultados completos do Wisconsin apenas serão possíveis na quarta-feira, a partir da hora de almoço em Portugal (de acordo com o "The New York Times" e o "FiveThirtyEight").

A crucial Pensilvânia deverá ser o estado seguinte a terminar a contagem. No Arizona, os resultados completos podem demorar mais de uma semana a surgir.

Tudo isto apenas é importante se a eleição for mesmo renhida. Caso as sondagens subestimem quer Kamala, quer Trump, as equipas especializadas da Associated Press e dos canais de televisão vão perceber o padrão na votação e começar a lançar projeções mais rápido com base nesses dados.