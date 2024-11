Jovem iraniana detida após despir-se numa universidade em Teerão como protesto

05 nov, 2024 - 13:56 • Redação com Reuters

Uma jovem iraniana tirou a roupa numa universidade em Teerão, no sábado, num aparente protesto contra o rigoroso código de vestimenta islâmico do país, de acordo com os vídeos online e relatos dos media. Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou seguranças na Universidade Islâmica Azad, a deter a mulher, já identificada como Ahoo Daryaei nas redes sociais, embora ainda não seja possível confirmar a sua identidade. O porta-voz da universidade, Amir Mahjob, disse no X que "na delegacia de polícia, foi descoberto que ela estava sob forte pressão mental e tinha um transtorno mental".

No entanto, alguns utilizadores sugeriram que a ação da mulher foi um protesto deliberado. "Para a maioria das mulheres, estar de roupa íntima em público é um dos seus piores pesadelos. Esta é uma reação à insistência estúpida (das autoridades) no hijab obrigatório", disse Lei La, uma utilizadora da rede social X. Fatemeh Mohajerani, porta-voz do governo, referiu já esta terça-feira, na primeira reação oficial ao evento, que a jovem não representa um problema de segurança, mas é um "indivíduo problemático" que está a receber tratamento. A iraniana foi transferida de uma delegacia da polícia para um centro de tratamento, mas não se conhece qual o tratamento que vai receber. "Ainda é muito cedo para falar sobre o retorno desta aluna à universidade. De acordo com um vídeo publicado pelo marido, ela precisa de tratamento e isso precisa ser concluído antes de dar os próximos passos", acrescentou Mohajerani no website do governo.