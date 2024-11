Grupo alemão Schaeffler vai suprimir 4.700 postos de trabalho na Europa

O grupo alemão de componentes automóvel e industrial Schaeffler anunciou esta terça-feira que vai suprimir 4.700 postos de trabalho na Europa, bem como encerrar duas unidades, devido a dificuldades no setor.

"Esta é a resposta da empresa ao ambiente de mercado desafiante, ao aumento da concorrência global e à transformação contínua, particularmente na indústria fornecedora automóvel", explicou o grupo em comunicado, um mês após a sua fusão com o fabricante de equipamentos Vitesco.

De acordo com o grupo, dos 4.700 postos de trabalho a suprimir, 2.800 são na Alemanha.

A empresa detém uma fábrica em Portugal, nas Caldas da Rainha. A fusão com a Vitesco em outubro de 2024 fez aumentar o número de colaboradores da empresa em cerca de 35 mil, para aproximadamente 120 mil, refere.

Segundo um comunicado divulgado na página da internet do grupo, a supressão de postos de trabalho afeta principalmente 10 localidades na Alemanha, mas também mais cinco locais na Europa, incluindo dois que serão encerrados. A empresa só divulgará os locais afetados e a encerrar no fim do ano.

O Conselho de Administração da Schaeffler AG acordou medidas estruturais com enfoque regional na Alemanha e na Europa, destinadas a garantir um aumento a longo prazo da competitividade da empresa.A empresa pretende implementar a maioria das medidas no período de 2025 a 2027, com potenciais poupanças de cerca de 290 milhões de euros anuais a partir de 2029.