Governo espanhol aprova pacote de ajudas à população de Valência

O Presidente de Governo da Espanha anunciou esta terça-feira um conjunto de medidas para a região de Valência, fortemente afetada pelo mau tempo e as cheias da última semana.

Entre as medidas destacam-se uma linha de crédito no valor de cinco mil milhões de euros, a que as famílias vão poder candidatar-se, apoios que variam entre os 20 mil e os 60 mil euros para a reconstrução de casas e ajuda para as empresas num valor de mais de 800 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, Pedro Sánchez definiu três áreas de intervenção prioritárias: resposta urgente à catástrofe, reconstrução das zonas afetadas e relançamento da transformação para adaptar o território às alterações climáticas.

“A primeira, que é a que estamos, que é a resposta imediata, urgente, ante a catástrofe da DANA. A segunda é a da reconstrução das zonas afetadas. E, finalmente, uma terceira, onde eu acho que também temos que nos empenhar - todas as administrações e o conjunto da sociedade - é a fase de relançamento e, portanto, de transformação necessária para adaptar o território, particularmente da Comunidade Valenciana, à emergência climática, que, por desgraça, está a afetar singularmente o nosso querido mar Mediterrâneo”, anunciou.

O Presidente do Governo espanhol revelou ainda que pediu formalmente ajuda à União Europeia através do fundo europeu de solidariedade. Foi ainda pedida a reprogramação de fundos europeus, como o FEDER, de forma a que possam ser usados para resposta à tragédia.



Segundo o balanço feito esta manhã por Sánchez, foram levadas a cabo 1.300 operações de resgate nas últimas 72 horas, distribuídos 95 mil litros de água engarrafada e 18.500 doses de comida à população.

Além disso, 98% das habitações que ficaram sem eletricidade, já tiveram o serviço restabelecido. E 68% das linhas telefónicas afetadas também já estão a funcionar.