Ex-ministro da Defesa diz ter sido demitido por contradizer Netanyahu sobre guerra e reféns

O ex-ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, reconheceu hoje que foi demitido por ter contradito o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em três temas relacionados com a guerra, defendendo que os reféns detidos em Gaza devem regressar o "mais rapidamente possível".

"Fui demitido por causa de um desacordo sobre três questões: a minha posição firme sobre o recrutamento universal [incluindo de judeus ultraortodoxos], o compromisso de devolver os reféns e a necessidade de uma comissão de inquérito estadual sobre o dia 7 de Outubro", frisou Gallant, durante um discurso na televisão.

Israel deve garantir o regresso dos reféns mantidos em cativeiro "o mais rapidamente possível" e "enquanto estiverem vivos", mesmo à custa de um "doloroso compromisso", frisou.

Gallant defendeu também que "todos devem servir no exército e participar na missão de defender o Estado", referindo-se aos homens da comunidade judaica ultraortodoxa, alguns dos quais estavam isentos do serviço militar até decisão contrária do Supremo Tribunal em junho.

Netanyahu, por seu lado, recusa-se a implementar esta ordem jurídica face à ameaça expressa dos dois partidos ultraortodoxos da sua coligação — Shas e Judaísmo da Torá Unida — de desmembrar o Governo se os seus jovens, até agora dedicados durante toda a vida à oração e ao estudo da Torah, forem recrutados.

Gallant apelou ainda à necessidade de implementar uma "investigação profunda", através de uma comissão nacional, para identificar os responsáveis pela violação de segurança que permitiu o ataque múltiplo e letal do Hamas em solo israelita há mais de um ano.