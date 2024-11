Contabilizados 89 desaparecidos e 62 corpos não identificados em Valência

São os primeiros dados oficiais para a região de Valência desde que a tempestade se abateu sobre Espanha, na semana passada: as autoridades locais anunciaram ao início da noite desta terça-feira que dispõem de uma lista com os nomes de 89 pessoas desaparecidas. Um número que fica bem abaixo dos cerca de 1900 que se temia atingir, durante o fim de semana, em vários meios de comunicação social espanhóis.

Os 89 desaparecidos foram contabilizados até às 20:00 de hoje (19:00 em Lisboa) pelas estruturas da Polícia Nacional e da Guarda Civil espanholas criadas com esse objetivo e nas quais estão a trabalhar também médicos forenses.

Estes casos de desaparecidos correspondem exclusivamente a denúncias em que os familiares forneceram dados sobre as pessoas que procuram, assim como amostras biológicas que permitirão, posteriormente, a identificação das vítimas, no caso de virem a ser encontrados os cadáveres, segundo explicou hoje o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, sob cuja tutela está o Centro de Integração de Dados (CID), uma estrutura que funciona em casos como o do temporal da semana passada.

O CID realçou, num comunicado, que este número pode não corresponder ao número total de desaparecidos nas inundações, pela possibilidade de alguns casos não terem sido ainda denunciados e por haver neste momento 62 cadáveres ainda não identificados nas morgues de Valência, cujos dados terão de ser cruzados com os dos desaparecidos.

Segundo o CID, foram realizadas até agora 195 autópsias de vítimas mortais nas inundações.

Até ao momento, há a registar 217 mortos em Espanha como resultado da DANA — 211 só na comunidade valenciana.