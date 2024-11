"Cheirava a combustível." Homem detido no Capitólio com uma tocha

Leia também

Foi no Centro de Visitantes do Capitólio que a polícia deteve um homem por “cheirar a combustível, ter uma tocha e um sinalizador”, escreve a imprensa norte-americana, que cita um comunicado da Polícia do Capitólio dos EUA.

O homem foi detido durante uma triagem de segurança rotineira, depois de os agentes perceberem que tinha consigo uma pistola sinalizadora, além de dois recipientes suspeitos e que cheiravam a gasolina.

Depois de algemado no local, ficou sob custódia policial. O homem teria ainda consigo um caderno que — terá dito aos agentes — pretendia entregar no Congresso dos Estados Unidos.