Auchan vai acabar com cerca de 2.400 postos de trabalho em França

A cadeia de distribuição Auchan anunciou esta terça-feira aos representantes do pessoal um plano social em França, a sua principal fonte de perdas, que implicará a eliminação de cerca de 2.400 postos de trabalho.

O número final dependerá das negociações que estão prestes a começar com os sindicatos, mas já se sabe que um dos departamentos mais afetados pela redução de postos de trabalho será a sede do grupo. Também as lojas, com o encerramento ou cessão de três hipermercados (Clermont Ferrand, Woippy e Bar le Duc) e um supermercado (Aurillac).

A atividade de entrega ao domicílio da Auchan Diret deixará igualmente de funcionar em três lojas que empregam 224 pessoas.

O presidente, Guillaume Darrase, em declarações divulgadas pelo jornal Les Echos, justificou o plano social pelo facto de os custos com o pessoal "serem dois pontos superiores aos dos concorrentes".

O anúncio surge após os maus resultados do primeiro semestre, em que a empresa perdeu quase mil milhões de euros e sofreu uma quebra de 4,7% nas vendas em França.

Este país, onde a Auchan emprega mais de 53.000 pessoas, representa metade do volume de negócios da empresa, que está presente numa dezena de países.

Uma das últimas grandes operações do grupo retalhista francês, que faz parte do conglomerado familiar Mulliez (que inclui também a Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger ou Kiabi), foi a integração da cadeia Dia em Espanha e em Portugal (Minipreço), num total de mais de 700 lojas.

A outra foi a aquisição de 94 lojas da cadeia Casino, com um total de 353.000 metros quadrados.