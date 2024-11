Zelensky. Aliados melhoraram o envio de armas para a Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira ter havido "melhorias significativas" na entrega, por parte dos seus aliados, de material militar prometido a Kiev, depois de várias semanas de apelos da Ucrânia.

"Houve melhorias significativas no fornecimento dos parceiros, com um aumento das entregas de pacotes de apoio", escreveu Zelensky nas suas redes sociais, destacando particularmente o ritmo de entrega de "material de artilharia".

O chefe de Estado ucraniano tem alertado, nas últimas semanas, para os atrasos dos aliados de Kiev no envio de material para o exército ucraniano, tendo avisado, na semana passada, que apenas 10% do total da ajuda militar aprovada pelos Estados Unidos (o principal país doador) para 2024 chegou à Ucrânia.

Zelensky atribuiu o progresso da Rússia na frente de combate no decorrer deste ano, que tem sido modesto mas constante, ao ritmo lento da execução dos carregamentos de armas aprovados para Kiev.

A melhoria nas entregas foi anunciada esta segunda-feira depois de Zelensky ter-se reunido em Kiev com a sua liderança militar, que o informou da situação na frente oriental e no 'oblast' (região administrativa) russo de Kursk, onde as tropas ucranianas ocupam parte do território depois de terem surpreendido os russos com uma operação transfronteiriça que teve início a 06 de agosto.

Na reunião, Zelensky foi também atualizado pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, sobre a situação do fornecimento de 'drones' ao exército ucraniano. "Ordenei ao ministro da Defesa que aumentasse ainda mais as encomendas de 'drones' ucranianos para apoiar as operações correspondentes", disse Zelensky, referindo-se aos esforços para fornecer ao exército mais dispositivos não tripulados de fabrico ucraniano.

No sábado, Zelensky tinha apelado aos aliados para pararem de "espiar" e tomarem medidas concretas antes que as tropas norte-coreanas destacadas na Rússia cheguem ao campo de batalha.

Zelensky levantou esta segunda-feira a possibilidade de um ataque preventivo ucraniano contra os campos onde as tropas norte-coreanas estão a ser treinadas e disse que Kiev conhece a sua localização, mas lembrou que a Ucrânia não pode fazê-lo sem a permissão dos aliados para usar armas de longo alcance fabricadas no Ocidente.

A administração norte-americana, presidida por Joe Biden, disse na quinta-feira que cerca de 8.000 soldados norte-coreanos estão em Kursk e preparam-se para ajudar o Kremlin (presidência russa) na luta contra as tropas ucranianas nos próximos dias.

Líderes ocidentais descreveram o envio de tropas norte-coreanas como uma escalada significativa que também poderá abalar as relações na região Indo-Pacífico e abrir a porta a transferências de tecnologia de Moscovo para Pyongyang que poderiam aumentar a ameaça representada pelo programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte.