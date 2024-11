Valência. Esperança no futuro, mas sem a indiferença do presente

“Todos são vítimas, de uma maneira ou de outra." O arcebispo de Valência explica que os que faleceram, os seus familiares, quem viveu situações dramáticas, mas que se salvou, “ficando no seu interior uma marca do sofrimento”, assim como todos os que perderam bens materiais são vítimas das inundações que afetaram a comunidade valenciana.

“É uma quantidade imensa de sofrimento, de pessoas que estão a passar mal e que não podemos deixar sozinhas. Não podemos ser indiferentes a este sofrimento”, admite D. Enrique Benavent.

E para combater esse sofrimento e indiferença, assegura, a Igreja está, desde o primeiro momento, a ajudar os afetados.

“Tivemos um primeiro dia, emocionante, de uma eucaristia na Basílica da Virgem dos Desamparados”, adianta, à Renascença.

No segundo dia houve “um momento de oração perante a Virgem, rezando o rosário. Demos uma mensagem de esperança, tentando também que o acompanhamento das pessoas seja espiritual”.

Mas o apoio da Igreja também é material. A Caritas diocesana iniciou uma campanha de recolha de fundos, “para distribuir consoantes as necessidades que nos chegarem das Cáritas paroquiais”. Um destacamento do exército pediu para ficar alojado no Seminário Metropolitano de Moncada, e o arcebispo atendeu ao pedido.

“Sempre que nos pedem colaboração, nós acedemos”