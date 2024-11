Pelo menos dez mortos em erupção vulcânica no leste da Indonésia

Pelo menos dez pessoas morreram na noite de domingo devido a várias erupções de um vulcão no leste da Indonésia, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.

"De acordo com os relatórios das autoridades locais, foram confirmadas seis mortes", disse o porta-voz da agência de gestão de desastres BNPB, Abdul Muhari, à estação indonésia Kompas TV.

O vulcão Lewotobi Laki-Laki, que entrou em erupção várias vezes durante a noite, de acordo com as autoridades, situa-se na ilha indonésia das Flores, muito popular entre turistas. Cinzas e lava foram expelidas do vulcão em direção a aldeias vizinhas, que tiveram de ser evacuadas.

Nas imagens obtidas pela agência de notícias France-Presse, as aldeias próximas da montanha parecem estar cobertas por uma espessa camada de cinzas e algumas zonas estão em chamas.

A agência de vulcanologia da Indonésia elevou o alerta para o nível máximo e pediu aos turistas e residentes para não se envolverem em qualquer atividade num raio de sete quilómetros da cratera.

"Verificou-se um aumento significativo da atividade vulcânica no monte Lewotobi Laki-laki", declarou a organização em comunicado.

O vulcão entrou em erupção várias vezes em janeiro, o que levou as autoridades a retirarem 2.000 habitantes da região.

O vasto arquipélago indonésio está sujeito a frequentes atividades sísmicas e vulcânicas devido à localização no chamado "anel de fogo" do Pacífico.