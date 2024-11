Pelo menos 55 mortos e 1.893 resgatados nas Canárias no fim de semana

Um total de 55 pessoas morreram e 1.893 foram resgatadas em operações de salvamento marítimo desde sexta-feira na rota migratória para as Ilhas Canárias, em Espanha, disseram fontes oficiais esta segunda-feira.

De acordo com as autoridades, as 31 intervenções decorreram sobretudo nas águas próximas das ilhas de Lanzarote e El Hierro, onde morreram 48 pessoas que foram atiradas ao mar de um barco à deriva, e um bote afundado a nordeste de Lanzarote resultou em pelo menos cinco mortos.