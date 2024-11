Morreu Quincy Jones, produtor que trabalhou com Michael Jackson e Frank Sinatra

Morreu o compositor e produtor Quincy Jones. Tinha 91 anos.

A informação foi confirmada nas últimas horas pela família. "É com o coração partido que partilhamos o falecimento do nosso pai e irmão Quincy Jones, esta noite. É uma perda indescritível para a nossa família, mas escolhemos celebrar a grande vida que viveu, sabendo que jamais haverá outro como ele", é dito.

Jones é conhecido por, entre outras coisas, ter produzido o icónico álbum "Thriller", de Michael Jackson. Trabalhou, igualmente, com estrelas como Frank Sinatra ou Ray Charles.

Também foi responsável pela gravação de "We Are the World", em 1985, trabalho de caridade estrelado por alguns dos maiores artistas dos anos 80.

É a terceira pessoa com mais Grammys de sempre, vencendo 28 estatuetas num total de 80 nomeações ao longo da carreira.

Quincy Jones esteve também envolvido na área do cinema e televisão, onde produziu "O Príncipe de Bel-Air", a sitcom que lançou a carreira de Will Smith.