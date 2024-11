Mau tempo. Valência pede 31,4 mil milhões em ajuda de emergência

O presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, pediu esta segunda-feira ao Governo de Espanha 31,4 mil milhões de euros para fazer face aos estragos avultados provocados pela tempestade que atingiu aquela região na semana passada.

Perante as críticas de falta de ajuda por parte da população, Carlos Mazón anunciou que a Comunidade Valenciana vai também apoiar diretamente cada família com 6 mil euros, para os danos nas habitações, e disponibilizar pelo menos 200 mil euros para cada localidade utilizar em despesas urgentes.

No total, Carlos Mazón, do Partido Popular (direita), disse que Valência vai pedir ao Governo central de Madrid um primeiro pacote de ajuda no valor de 31,4 mil milhões de euros, nomeadamente para a reconstrução de infraestruturas-chave.

O ministro espanhol da Presidência, Félix Bolanos (PSOE), disse que o Governo vai declarar, na terça-feira, algumas das localidades mais atingidas pelas inundações como "áreas gravemente afetadas", para que possam ser têm direito a fundos de emergência.